勞工保險（勞保）、就業保險（就保）及勞工職業災害保險（職保）是強制性的社會保險，依規定，只要僱用員工滿5人以上，雇主就必須要替員工投保，且依規定參加勞保後，若員工人數減至4人以下時，投保單位仍須繼續參加，不得以員工人數不到5人為由退出勞保。

不過，部分退出勞動市場或沒有工作的民眾，能否為了延續勞保年資，而透過職業工會或掛名在其他投保單位繼續參加勞保，這時候就要注意以下事項。

據勞工保險條例第6條第1項第七款規定：「無一定」雇主或自營作業而參加職業工會者，可以其所屬團體作為投保單位來參加勞保。」簡言之，主要為兩類人，包括「無一定雇主者」、「自營作業者」等。

「無一定雇主者」是經常於3個月內受僱於2個以上非屬勞工保險強制投保單位，其工作機會、工作時間、工作量、工作場所、工作報酬不固定的人，包括家教、清潔人員等；「自營作業者」則泛指獨立從事勞動或技藝工作，獲致報酬，且未僱用有酬人員幫同工作者，比如小吃店老闆、計程車駕駛、網紅等。

特別提醒兩大點，首先要找與自己工作內容相符的工會加入，才不會將來在請領給付時，被勞保局查知投保者實際從事工作和職業工會類型無關，而被取消投保資格；再者，選擇工會所在地和工作地點相同的工會，否則一旦申請職災給付時，容易發生爭議而可能無法獲得理賠給付。

還有注意的是，若在職業工會加保，就無法參加「就業保險」，因此不能申請育嬰留停津貼、失業給付、職業訓練生活津貼等，「自營作業者」可自提6％勞退新制退休金，「無一定雇主」勞工則沒有這項福利。