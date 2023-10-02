台灣大哥大擴大數位匯流布局，正式上架推出全新台灣大KKBOX方案，開放全通路管道申辦。一般用戶申辦「標準音質」服務，最低每月109元起，學生只要89元；「無損音質」服務，每月最低209元起；台灣大保障用戶權益，既有MyMusic月租用戶，10月16日起可以原資費升級加入KKBOX，暢聽破億歌曲、破萬檔Podcast，盡享娛樂生活。

標準音質方案，台灣大用戶綁約24個月，每月最低只要109元，比單月訂購149元更划算；台灣大回饋學生族群，學生申辦任一「學生好Young專案」，每月只要89元；此外，用戶申辦台灣大5G專案、好速方案、指定機款，獨享KKBOX標準音質方案前3個月免費。

針對重視高規格音質用戶，台灣大推出無損音質方案，用戶綁約24個月，每月只要209元(原價299元)，歌曲細膩度、層次感更加分，享超越CD的音質，真實保留音樂的細節，提升聆聽層次，如臨演唱會現場般的震撼響宴。

台灣大表示，KKBOX 深耕亞洲市場邁入20年，從音樂拓展至更全面的音樂串流品牌，著重用戶、創作者之間多方連結。提供破億首歌曲、破萬檔Podcast節目、個人化推薦、情境歌單、音樂社群互動功能「一起聽」，並擁有超過4000萬首無損音質歌曲，同時創造線上與線下實體多元場景，增進互動交流及分享，持續探索音樂串流生態圈無限可能。

KKBOX亦提供豐富會員活動，除了分析每年超過 140 億次的播放數據，頒發專屬徽章給忠實歌迷，也不定期推出多元任務，累積個人聆聽成就及解鎖任務，就有機會獲得限量獎品、演唱會贈票等會員專屬好康，提供會員全方位的音樂服務。