全球人壽資深副總經理鄭中安（左）加碼雲林微型保險，由雲林副縣長謝淑亞（右）代表接受。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣政府為擴大經濟弱勢照顧，與全球人壽、土庫鎮越港社區發展協會3方合作「加碼微型保險」，2日在縣府舉辦「增額、擴大、延齡」記者說明會，宣布擴大微型保險納保資格範圍、加碼至20萬元、所有級別身心障礙朋友均列為納保對象，共同為經濟弱勢家庭撐起保護傘。

雲林縣政府自2017年起免費為縣內15歲至70歲符合納保規定的低收入戶及中低收入戶投保一年期微型保險，避免個人因意外事故導致失能或身故，生活遭嚴重影響與衝擊，得以享有基本的相應保障，二日雲林副縣長謝淑亞宣布微型保險再加碼。

謝淑亞表示，感謝全球人壽與土庫鎮越港社區發展協會，共同支持雲林縣政府推動微型保險，此次不僅擴大微型保險的納保資格範圍，為縣內15歲至75歲低收入戶及中低收入戶家庭納保，保額也由原本每人10萬元加碼至20萬元，以及增加保障身心障礙重度以上朋友，亦即所有級別身心障礙者均為納保對象。

促成此次捐贈的土庫鎮越港社區發展協會理事長李憲昌提到，得知有些縣市微型保險的保額比雲林高，因此向全球人壽提出增保相關建議，全球人壽欣然同意，讓弱勢家庭遭逢意外時不致於深陷困境。

全球人壽資深副總經理鄭中安說，過去看到一些弱勢民眾因缺乏保障，當意外來臨時全家陷入困境，為善盡企業社會責任，持續與雲林縣政府作公益，希望把基本社會保障拓展到台灣每一個角落，讓社會更美好。

縣社會處長林文志指出，全球人壽與雲林縣政府合作開辦「低收入戶及中低收入戶」微型保險，受保障人數逐年增加，從2017年起共理賠39件，其中27件為意外身故，12件為意外失能，理賠金額共計1064萬元。