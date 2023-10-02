長榮航空今天表示，9月30日BR68倫敦經曼谷飛往台北的航班，因發生外籍旅客脫序行為，還攻擊空服員，飛機中途轉降維也納，協調當地警方處理，估計飛機回台延誤近1天。

根據長榮航空提供的說明，這班飛機自倫敦起飛後約5小時，因1名外籍女性旅客自行從經濟艙到豪經艙就座又拒絕回座或付費升等，同行的另1男性旅客也發生脫序行為，於4號艙門附近抽電子煙，經空服員發現後制止無效，這兩名旅客情緒失控還使用不當言語辱罵及攻擊空服員。

長榮航空說，經機上8名旅客協助壓制這兩名脫序的旅客，並以機上保安裝備控制其行動後，因其仍不斷有躁動、脫序行為，機長基於客艙安全考量，決定將航機轉降，飛機於台北時間10月1日中午12時22分順利降落維也納機場，長榮航空也協調當地警方對旅客違法行為做後續處理。

因飛機轉降後組員服勤時間將會超過法規上限，長榮航空安排機組員及旅客入住維也納當地旅館休息，部分旅客因不符合入境維也納資格，則提供餐券並由機場公司協助安排於特定區域休息。

長榮航空表示，扣除兩名脫序旅客，機上還有339名旅客及1名嬰兒，BR68航班已於台北時間今天凌晨4時40分，由維也納飛往曼谷，下午2時38分已抵達曼谷，晚間8時50分將回到台灣，預計延誤約23小時35分。（編輯：管中維）1121002