基泰大直因施工不慎，造成鄰房龜裂下陷，民進黨台北市議員許淑華爆出，市府未撥付安置災民的相關費用約1000萬元，還要求旅宿業者必須給予折扣。台北市長蔣萬安回覆，一定會要求基泰儘速負起責任。許淑華痛批，基泰已撥付安置費用至市府指定帳戶，蔣萬安沒搞清楚狀況，市府擺爛不管、剝削業者，實在太離譜。

許淑華指出，北市府協助安置鄰損455位災民，最高曾調用245間飯店房間協助，但市府不只未撥付安置災民的相關費用，讓旅宿業者成為「另類的基泰大直受災戶」，市府居然還要求緊急協助的旅宿業者必須給予折扣。蔣萬安回覆，請觀傳局、民政局等局處協助受損戶和旅宿業者，並一定會要求基泰儘速負起責任。

許淑華批評，蔣萬安剛參訪韓國結束，回台還沒搞清楚狀況，基泰的安置費用已經匯入市府指定帳戶，並非基泰不負責，而是市府撥款程序冗長，各局處互踢皮球，找不到人付錢，擺爛不管、剝削業者，實在太離譜。

未收獲安置費用的旅宿業者表示，請款分為2階段，9月11日前，請款對象為基泰，基泰已迅速出款：9月11至25日則由市府支付，市府承諾於中秋連假前撥款，但時至今日仍未收到。

旅宿業者指出，甚至在與市府交涉時，有官員要求旅館要以人頭打折，並稱打折是做公益，但實則旅宿業者都是以房間計算，以人頭打折有困難，在市府不斷堅持並協商多次後，最後確定以客房計算。