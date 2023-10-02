聯碩能源公司在台南市南興國小投資興建的屋頂型案場。（聯碩能源公司提供／張毓翎台南傳真）

台南市政府經發局為推動屋頂型太陽光電設置，去年首次舉辦優良廠商甄選活動，提供公私部門快速找尋適合的廠商投資施作，獲選之3家廠商，已完成簽約7案，另有32案洽談中，成效良好；今年經發局再度選出2家優良廠商，希望能推動上創佳績。

經發局副局長蕭富仁說，今年2月公告首批3間太陽光電優良廠商名單，包含賽斯新能源公司、昱鼎能源科技開發公司、統益機電工程公司，提供本市有太陽光電設置需求或意願之公、私部門參考洽談，統計至今年9月已完成簽約7案，預計設置容量為1408.105瓩，另有32案現正洽談中，預計設置容量為6107.585瓩。

經發局此次的太陽光電優良廠商甄選，為求其公平性，延續前次甄選辦法規定，要求申請廠商需檢附其再生能源之設置容量實績累計應達2000瓩以上之證明、優良事蹟或獎項、其他專業認證、營運管理計畫、相關配套措施等，並要求一定太陽光電回饋金比例回饋予出租人。

經發局2日邀請獲選的2間廠商聯碩能源公司、全盈光電公司分享。聯碩近年在台南市安南區南興國小、東區崇明國中投資興建屋頂型案場，期盼透過這次機會，讓更多單位來參觀這些示範場。

另外，全盈在施作屋頂型太陽光電，也有豐富經歷，業者說，他們著重在一般家戶屋頂型案場的推動，目標希望提高家戶、工廠屋頂光電的普及率。