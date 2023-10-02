華碩將生產和銷售英特爾NUC第10至13代系統產品線，並將開發未來的NUC系統。Intel NUC解決方案是可客製化的迷你電腦，適用於商業、邊緣計算和遊戲環境。

英特爾執行副總裁暨PC客戶運算事業群總經理Michelle Johnston Holthaus表示，英特爾和華碩有30年深厚情誼，今天是一個重要的轉捩點，看好華碩持續創新的特質，NUC系統移交給華碩，可以為全球市場帶來更多創新，也將NUC提升到新的境界。

據了解，NUC在全球迷你電腦的市占率達25%，英特爾今年大幅調整發展策略，7月中旬宣布停止直接投資NUC，改由生態系合作夥伴繼續推動，而發展NUC產品線的重責大任落到華碩的肩上。NUC此次和華碩的合作，由華碩陸續接收NUC的員工，英特爾停止直接投資NUC，而是和投資夥伴一起合作，華碩成為NUC生態系統最佳合作夥伴。不過，這次合作，並未指定華碩為NUC的單一授權廠商，未來英特爾也可以授權其他品牌共同發展NUC生態圈。

華碩電腦全球資深副總裁開放平台事業群暨智慧物聯網事業群共同總經理許祐嘉表示，此次合作結合NUC和華碩原有的迷你PC團隊，有三種客戶的型態：遊戲、工業和商業客戶。華碩暨有系統和開放平台事業群服務遊戲和商業客戶，AIOT事業群可以服務工業客戶。因應新業務的經營，華碩也新成立的NUC BU，發展最具衝擊力的邊緣運算。

NUC不只是4×4的迷你電腦，更是豐富的裝置、套件的產品組合，可為所有用戶以及包括電競、商用、邊緣運算等應用情境提供高效能、豐富I/O、高階顯示晶片功能和時尚設計。

華碩已將英特爾下一代 Meteor Lake 處理器應用到NUC的規劃，新的系統將擁有混合冷卻架構，融合風冷和水冷，以出色的散熱表現使NUC達到最佳效能。

而在ROG遊戲產品上，ROG是華碩重要遊戲品牌，隨著NUC的加入，華碩有望主導迷你電腦市場，對於今年PC市場需求低迷，華碩透過接手英特爾NUC系統產品線，可望在平淡的PC終端需求下，另闢新商機。