Alphabet執行長皮查伊（Sundar Pichai）周一在社群平台X上表示，谷歌將與惠普（HP Inc.）合作在印度生產Chromebook筆電。

此舉有助於谷歌擴大在印度的供應，進而強化迎戰戴爾、華碩（2357）等Windows電腦陣營的競爭力。

除了有助於穩定在印度的供應，本地製造也讓谷歌筆電免於任何可能的進口限制。Chromebook筆電通常鎖定低價市場且利潤微薄，因此對任何關稅措施都很敏感。

這也意味著印度總理莫迪為吸引科技巨頭在印度本地生產而全力推動的20億美元獎勵計畫，又取得了一次重大的勝利。

隨著美中兩國之間的緊張局勢持續加劇，原本高度仰賴中國的企業開始分散產線。做為主要受益者之一，印度這個擁有14億人口的國家一直在擴大其電子製造業。

根據惠普發布的聲明，偉創力（Flex Ltd.）一座位於印度南部清奈附近的的工廠將負責生產Chromebook筆電，預計在10月2日起投產，主要將鎖定教育領域。自2020年以來，惠普便一直在該廠生產筆電和桌機。