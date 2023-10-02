南投縣王姓男子每天以水煮蛋當早餐，未料今日他的水煮蛋很奇怪，通常在雞蛋中心位置的蛋黃，竟然乾扁縮水移至最外側，他活了大半輩子第一次看到這種蛋，不敢吃拍照PO網；雞農強調該顆蛋氣室太大，應該是不新鮮、不要吃，網友提醒：「這時候你敢PO！」

王姓男子指出，友人日前團購了1箱的雞蛋，分送10顆給他，2日清晨將其中幾顆水煮，將水煮蛋當早餐，該顆水煮蛋剝殼後，外觀與其他的水煮蛋一樣沒有異狀，切半、斷面秀卻呈現怪異模樣，深怕有問題，嚇得不敢吃下肚，拍照上網求解。

網友看了開玩笑問：「是不是你壓的！」日前有網友拍照PO「黑綠色」雞蛋，質疑「是過期進口蛋」，遭農業部大動作控告妨害名譽，因此有人留言：「這時候你敢PO！」要他錄影存證，王姓男子回說：「這不是壞蛋，是怪蛋！」

雞農表示，雞蛋殼上有氣孔，讓蛋內的水分不斷蒸發，因此新鮮的雞蛋幾乎看不到氣室，若雞蛋氣室愈大，代表放愈久，通常愈不新鮮，該顆水煮蛋已經不新鮮了，蛋黃才會散掉，接近變壞的邊緣，建議不要吃。