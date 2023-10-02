KPMG安侯建業國際新秩序整合策略辦公室主持會計師劉中惠說明，「2023企業應變核心能力調查報告」結果發現，在滿分為5分的評量中，受訪企業自評對於前瞻力的平均分數達到3.67，為五力中得分最高者，反映出靈活與彈性是台灣企業最大的優勢；其中，科技、媒體與電信產業評分4以上者達到46.5％，表現優於其他行業。

在滿分為5分的評量中，受訪企業對於覺察力的自評平均分數僅達3.47，為五力中得分最低者，反映出企業面臨環境變化，對於是否能主動尋找且識別重要而攸關的資訊，以避免做出錯誤決策，顯得沒有把握。

劉中惠說，面對國際政經情勢快速變化、國際法令牽動既有布局，再加上氣候環境變遷影響，企業永續經營已成新顯學，企業當前身處全球供應鏈，資源分配的戰略上需更連貫及全面，將永續發展所帶動的外部風險與機會納入商業決策。

KPMG安侯永續發展顧問公司執行副總經理林泉興指出，碳權交易所將有碳諮詢、國外碳權買賣、國內碳權交易三大營運項目。國內的碳權交易將配合氣候變遷因應法相關子法的開放進程，分階段設立不同的交易機制，以符合政府政策並切合企業減碳需求。

KPMG安侯建業風險顧問負責人朱成光表示，當永續經營ESG議題持續發光發熱，多數企業亦緊鑼密鼓建置與環境保護及社會責任有關的優化措施。然而，治理面向的議題，可以思考為環境面向與社會責任面向的發展基礎，且應該考量風險為導向的基礎。

朱成光說，所謂風險為導向的基礎，在於企業須先辨認經營環節中所有可能面臨的風險議題，並就相關風險議題分類分級，以投入不同程度資源去提升企業永續經營機制。

KPMG安侯建業工業產業服務主持人暨管理顧問部執行副總劉彥伯指出，淨零碳排驅動的綠色供應鏈碳足跡、碳權與碳稅計算，將驅動企業對於新技術、新產品與新市場創新商業模式的投資。