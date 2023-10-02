具有超高人氣的「直播天后」李明珊（丟丟妹），自與前夫王心正爆出婚變後，另起爐灶開設新的粉絲專頁「樓頂揪樓下」，直播成績依然不俗，至於原本的「丟丟妹」帳號則有王心正繼續經營。未料，今(2)日上午，他卻突發文表示：「將暫時離開這個舞台。」

王心正今日上午透過社群帳號「丟丟妹」發文，拋下一顆震撼彈宣布：「這將是我在丟丟妹平台最後一次發文，未來的我將暫時離開這個舞台！」表示自己經過深思熟慮後，決定放個長假好好沉澱一下。

此外，王心正以不捨的口吻表示「丟丟妹」這個平台承載著眾多夥伴們的心血，在他離開後會以全新的型態再度出發，「我將這些未執行的任務及夢想託付給股東夥伴們，相信未來丟丟妹這個品牌在他們的帶領之下會蒸蒸日上，越來越好。」透露未來將由3位主播接下他的直播任務。

王心正在文中也感性直言：「人生就像一本書，每一章節都有它的結束和開始。」並向一路上支持他的粉絲致謝：「您們的支持和鼓勵是這段旅程中最珍貴的寶藏。從丟丟妹這個品牌創立起，我感受到您們帶給我的熱情和善意，這讓我更加堅定地追求帶給各位更優質的產品與服務。」貼文曝光後，也吸引不少粉絲留言鼓勵：「拿的起，放的下！我欣賞你的態度，氣度」、「辛苦了加油。」此外，稍早前「丟丟妹」帳號也貼出公告，證實王心正離開平台的消息，並透露將於10月10日「將推出不一樣的節目型態」，吸引不少粉絲關注。