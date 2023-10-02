香港傳奇男神鄭少秋的大女兒鄭安儀近日驚傳輕生身亡，令社會大眾譁然，尤其他昔日受訪時感嘆，「如街上遇見，也不知道認不認得」，引起爭議。隨著鄭安儀死訊曝光後，76歲鄭少秋過去55年風流債也被挖出，他最為人知的3段感情，分別和3人生下4女兒，更一度被冠上「負心漢」罪名。

鄭少秋是香港一代小生，帥氣形象讓他主演的電視劇幾乎轟動全香港及東南亞，更以「楚留香」一角及主題曲在台灣爆紅。鄭少秋也相當精彩，他年輕時與女友盧慧茹交往3年，未婚育有一個女兒鄭安儀，但沒多久就分手，盧慧茹帶著女兒遠走美國；鄭少秋一直有幫女兒付學費，卻因沒有聯絡的關係，讓他感嘆「如街上遇見，也不知道認不認得（女兒）」。

鄭少秋與沈殿霞曾有過一段婚姻，育有女兒鄭欣宜，這段婚姻是他最為人廣知的。（圖／中時資料照片）

而鄭少秋最廣為人知的一段情就是與女星沈殿霞，當年傳出沈殿霞家人極力反對，但她仍不顧一切在1985年嫁給鄭少秋，並生下女兒鄭欣宜，怎料，兩人婚姻維持3年左右就告終。離婚隔年鄭少秋娶了台灣女星官晶華，也讓他有了「負心漢」罵名，婚後生下兩個女兒鄭詠恩和鄭詠儀，一家人低調生活。

雖然鄭少秋55年來在處理感情問題不太理想，更一度傳出同父異母的女兒們不合，在所有人隨著年紀增長已放下怨恨，大女兒鄭安儀更在多年前曾與鄭少秋在美國相見。無奈的是，日前驚傳鄭安儀為情所困，於南加州家中輕生身亡，教友們在美國時間9月30日追思，但聯絡不到盧慧茹，鄭少秋現任妻子官晶華回應，「在了解處理中」。

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