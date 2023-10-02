擁有碩士學歷的張男2011年告訴陳姓男子，他能以「甜甜價」銷售Toyota、Mitsubishi公關車，令陳男下訂3輛並付現金169萬餘元。但陳男直到遲遲無法取車提告詐欺後，才驚覺張男已經落跑，且這一跑竟長達12年。士林地院日前依詐欺取財，判張男10個月徒刑。

判決書指出，現年53歲張男2011年11月在北投市場聲稱，自己可透過特殊管道以優惠價賣車，令陳男不疑有他，並在下訂各1輛Toyota Innova 2.0G、 Innova 2.0J後，又再購買1輛Mitsubishi小貨車，兩人也議定在北投市場、清華路媽祖廟，甚至Toyota營業場廁所交付與收受現金共169萬9000元。

被提告詐欺但失聯的張男，直到今年遭通緝才被逮捕。張男當庭認罪後，法官審酌其不思循正當管道獲取財物、雙方未達成和解與賠償，以及張男自稱碩士畢業，先前在港澳、大陸地區經商或開課月收入約10萬，還有離婚等情狀，依詐欺取財罪判處10月徒刑。