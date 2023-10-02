龍丞資本旗下SoundOn聲浪集團台灣第一Podcast平台，積極搶攻韓國、美國等海外市場，並正式設立韓國辦公室，在9月份任命來自Tiktok的高階主管Christine Kim擔任韓國市場總經理；創辦人潘杰賢擔任最大個人股東及董事長的17LIVE，拓展日本、東南亞市場有成；去年創辦的壹蘋新聞網，今年開設新加坡分站；加密貨幣交易所Coinomo、加密資產投資平台OMO Finance則積極進入印尼市場。

潘杰賢指出，新加坡政府與新加坡各個國企單位對於資本環境的營造與新創投資，是成就新加坡為一個新創孵化聖地的主要原因。潘杰賢也讚揚台灣政府與主管機關近年健全資本市場有成，包括國發基金設立創業天使投資方案，讓新創更容易獲得資本支持；文策院透過補助、加大國發基金投資、創業輔導和媒合國內金控、電信與跨國媒體投資，加速台灣文創內容產業發展；證交所成立創新板，近期再鬆綁六大規定、放寬投資人資格限制；櫃買中心將在明年把戰略新板簡易公開發行機制適用整體興櫃市場，降低進入資本市場之前置作業成本及時間，種種的扶持機制，讓各種形式的台灣新創近年陸續有機會從公開市場取得資金。