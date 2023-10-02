永慶房屋研展中心副理陳金萍說，觀察六都今年5月以前累計建物買賣移轉棟數較去年同期都有二成以上的減幅，到上半年年減幅18.6%，前7月縮減至15.4%，前8月量縮13%，而前9月的交易量則較去年同期量縮10.3%，年減幅已收斂至一成左右，雖全年交易量縮格局確立，但新屋完工潮將陸續出現，將挹注交易量表現，不過，值得觀察的是，總統大選、全球經濟局勢等變數，市場可能會出現暫時觀望氣氛，仍須審慎看待。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，去年下半年房市的市況低迷，因此買賣移轉棟數的表現較低，買賣移轉棟數已經連續3個月呈現年度正成長，不過對比過去動輒30萬棟以上的交易量，現在的房市表現不強也不弱，房市自用當道，全年有機會超過29萬棟。

今年上半年交易量因政府打房及央行升息探低，平均地權新法7月上路，市場還在適應期，所幸8月新青安貸開放申請，刺激購屋意願，大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，今年第四季買方難免受總統大選牽動而觀望，各區交易狀態陰晴不定，今年全年買賣移轉恐陷28萬棟保衛戰。

展望後市，政策方面仍有囤房稅2.0的修法變數，且Q4將邁入2024大選的熱戰期，加上全球經濟發展仍趨於保守，因此民眾的購屋意願難免有所波動。台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，囤房稅2.0針對單一自住者降稅，對首購買盤反而有利，加上年底是傳統的購屋旺季，因此剛性買家仍會在市場上伺機出手，成為後續房市堅實的穩定力量。