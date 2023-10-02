杭州亞運》林鳳珍致勝2分炮 中華女壘3比2險勝菲律賓奪銅 16:572023/10/02 中時新聞網 黃嘉彣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中華隊楊依婷接殺飛球。（新華社資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 超級巡迴賽不敵中國大陸，中華女壘因此落入2日舉行的銅牌賽，不過並沒有因此氣餒，儘管中華隊率先丟分，但靠著林鳳珍在平手時轟出致勝2分炮、單場3分打點輸出，加上王牌投手柯夏愛力繳5局失1分，終場中華隊3比2擊敗菲律賓，奪下女子壘球銅牌。 杭州亞運》輕艇逆轉奪金 賴冠傑喊超乎預期：下一目標巴黎奧運 杭州亞運》挺舉時右腿小傷勢 舉重郭婞淳銅牌 杭州亞運》韓國太早慶祝傻眼了！ 黃玉霖滑輪0.01秒之差逆轉奪金 #杭州亞運 #柯夏愛 #林鳳珍 #中華女壘 #菲律賓 也許您會感興趣 推薦閱讀 杭州亞運》一哥周天成帶頭衝 3組人馬晉16強 15:032023/10/02 體育 杭州亞運》中華隊今晚18：30抗韓拚2連勝 林昱珉先發、林家正蹲捕 16:382023/10/02 體育 杭州亞運》南韓太早慶祝丟金牌！韓網酸爆 讚台實至名歸 15:362023/10/02 國際 杭州亞運》郭婞淳華麗亮相！棒球迎戰宿敵南韓 中華隊2日焦點賽程 06:102023/10/02 體育 杭州亞運》帶傷拚國際賽最後一舞 楊合貞滑輪1金1銀：不留遺憾了 12:312023/10/02 體育 杭州亞運》滑輪溜冰再開獎！中華隊接力賽男女摘雙金 09:372023/10/02 體育 杭州亞運》「跨欄女神」偷跑還甩鍋印選手 陸網友也不挺：睜眼說瞎話 16:302023/10/02 體育 杭州亞運》中華男籃爆打哈薩克大勝21分 挺進8強對日本 13:492023/10/02 體育 杭州亞運》滑輪溜冰提前慶祝慘了 南韓鄭喆元道歉：不該得意忘形 15:122023/10/02 體育 杭州亞運》北韓男足輸不起！敗給日本竟「堵裁判、搶水喝」 14:002023/10/02 體育 杭州亞運》好想贏北韓！南韓女足遭痛宰 總教練爆氣罵裁判 14:222023/10/02 體育 1分鐘讀財經》還台積電公道！蘋果自爆iPhone 15過熱真正元凶 08:212023/10/02 財經 杭州亞運》余祥平3X3男籃摘金 父母全程陪賽愛相隨 12:012023/10/02 體育 將來銀行首攜中華電信 合推iPhone15購機方案 10:462023/10/02 財經 國慶開戰 賴辦：侯友宜認同九二共識才是消滅中華民國元凶 16:412023/10/02 政治 體育熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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