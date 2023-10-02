超級巡迴賽不敵中國大陸，中華女壘因此落入2日舉行的銅牌賽，不過並沒有因此氣餒，儘管中華隊率先丟分，但靠著林鳳珍在平手時轟出致勝2分炮、單場3分打點輸出，加上王牌投手柯夏愛力繳5局失1分，終場中華隊3比2擊敗菲律賓，奪下女子壘球銅牌。