基隆市議會民進黨團2日上午召開記者會，指基隆市基層員警調出是非六都最高的縣市，原因在於市長謝國樑濫用警力。謝國樑下午召開記者會回應，關鍵在於鄰近的台北市與新北市員警都有「勤務繁重加給」，惟獨基隆沒有，他向內政部喊話，只要中央同意，他就立即編列員警的勤務加給預算。

謝國樑表示，今年5月基隆市議會的議員們就提出了基層員警人才流失的意見，基隆市政府隨即向內政部及警政署提出要求，希望能夠得到中央的同意，讓基隆市自籌經費，為基層員警發放「勤務繁重加給」或「港都加給」。

謝國樑說，內政部及警政署今年7月回覆市府，指各地警局的勤務繁重程度，仍遠低於各直轄市警局，因此不宜納入發給。

據了解，目前六都的「勤務繁重加給」都是由各直轄市自行編列預算發放，與警政署編列的預算無關。以台北市及新北市為例，每人每月加發的「勤務繁重加給」依地區不同，約在新台幣3千元至8千元不等。換言之，若以8千元為例，員警的年薪就會增加近10萬元。

謝國樑說，基隆要的，只是警政署「開個綠燈」，基隆便能比照六都，用自己的預算來編列、發放給基隆市員警勤務加給。謝國樑說要向中央提出嚴正抗議，基隆的警察勤務繁重、工作辛苦，但與鄰近的雙北市相較，年薪差了近10萬元，當然人才只要有機會就往雙北跑。

謝國樑強調，先前在談基隆基層警力流失時，就明白最大的差別在於基隆沒有勤務加給。謝國樑問內政部：「為什麼要卡基隆的警察？」問警政署：「為什麼不讓基隆自編這筆預算給員警？」完全置基隆警察的辛苦與勤務繁重於不顧，這樣不公平、不合理。

謝國樑說，基隆市議會民進黨團把這件事拿出來討論非常好，讓這件事情聚焦在「讓內政部允許基隆自編員警勤務加給」這件事情上。一起為基隆的警察同仁爭取更好的待遇。他向警政署及內政部長林右昌提出呼籲，請給基隆一個「綠燈」，其他基隆自己想辦法。