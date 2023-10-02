國民黨立委馬文君稱民進黨立委王定宇臉書已經證明她當天有簽保密協定。（取自王定宇臉書）

【全程字幕】被影射賣國、牟利！ 馬文君氣炸怒嗆黃曙光：若要過利益我切腹 @ChinaTimes

國民黨立委馬文君遭到綠營圍攻，出席國防秘密會議沒有簽保密協定。對此，馬文君表示，當天突然新增這一要求雖然確實提出過質疑，但當下情況是如果不簽保密協定根本無法開會，從民進黨立委王定宇當天的臉書就可證明，他擔任召委，他說了「與會人員簽署保密文書，會議前後資安人員進行檢查，會議圓滿結束」，王定宇的臉書已經還她清白。

潛艦國造召集人黃曙光拋出洩密疑雲後，民進黨卻將砲火指向馬文君，並聚焦在馬文君出席潛艦國造秘密會議時拒簽保密協定，還在現場抄抄寫寫，進進出出。

馬文君說明，當天她確實有質疑為何要簽保密協定，因為每次秘密會議流程應該都一樣，一場秘密會議要召開，除了簽到簿外，另外還要簽署一份出席會議證明，這樣才知道當天有誰出席秘密會議，這些都是既定流程，她現場詢問過國防外交委員會主祕，過去也沒有另外簽過保密協定，所以有提出質疑過，且她本於職責本來就有保密的義務，難道簽了就不會洩密？不簽就一定洩密？

至於馬文君到底有沒有簽到？馬文君說，王定宇2019年3月28日此持潛艦國造進度專案報告，會後他自己發臉書指出，「採取最高等級秘密會議進行，除與會人員簽署保密文書外，會議室在昨天、今天會議前，都由國會資安人員進行檢查，會議圓滿結束」，馬文君說，王定宇的貼文已經還她清白，當天要是沒簽保密協定，要怎麼開會？

對於秘密會議內容，馬文君說，基本上立委也無法得知機密內容，海軍也僅是說明不同船段的進度，所有資料提供了最後也都收回去，實際機密內容立委也無法在機密會議得知，她開完會後從來也沒對外談過任何開會的內容，不像是王定宇還可以出去PO臉書說X尾舵構型。

至於綠委質疑她開會過程進進出出，她更是覺得不可思議，開秘密會議時會把無關人士都請出去，一堆人在走廊待命等會開完，她要怎麼開會開到一半一直在會議室進進出出？

對於高檢署分他字案調查潛艦洩密案，馬文君說她絕對配合檢調調查，現在國人也很想知道，究竟全案真相到底是什麼，檢調應該把整個案情釐清清楚；至於前海軍顧問郭璽提告她加重誹謗，她強調自己評論都有所本，郭一直指控她賣國，最好卻不敢提這部分，「可笑」，郭所說的一直變來變去，因為都在亂講，都是子虛烏有，郭璽現在在選立委，這些都只是想拉抬自己選情，爭取綠營選民支持而已。