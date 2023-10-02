國民黨立委馬文君遭到綠營圍攻，出席國防秘密會議沒有簽保密協定。對此，馬文君表示，當天突然新增這一要求雖然確實提出過質疑，但當下情況是如果不簽保密協定根本無法開會，從民進黨立委王定宇當天的臉書就可證明，他擔任召委，他說了「與會人員簽署保密文書，會議前後資安人員進行檢查，會議圓滿結束」，王定宇的臉書已經還她清白。
潛艦國造召集人黃曙光拋出洩密疑雲後，民進黨卻將砲火指向馬文君，並聚焦在馬文君出席潛艦國造秘密會議時拒簽保密協定，還在現場抄抄寫寫，進進出出。
馬文君說明，當天她確實有質疑為何要簽保密協定，因為每次秘密會議流程應該都一樣，一場秘密會議要召開，除了簽到簿外，另外還要簽署一份出席會議證明，這樣才知道當天有誰出席秘密會議，這些都是既定流程，她現場詢問過國防外交委員會主祕，過去也沒有另外簽過保密協定，所以有提出質疑過，且她本於職責本來就有保密的義務，難道簽了就不會洩密？不簽就一定洩密？
至於馬文君到底有沒有簽到？馬文君說，王定宇2019年3月28日此持潛艦國造進度專案報告，會後他自己發臉書指出，「採取最高等級秘密會議進行，除與會人員簽署保密文書外，會議室在昨天、今天會議前，都由國會資安人員進行檢查，會議圓滿結束」，馬文君說，王定宇的貼文已經還她清白，當天要是沒簽保密協定，要怎麼開會？
對於秘密會議內容，馬文君說，基本上立委也無法得知機密內容，海軍也僅是說明不同船段的進度，所有資料提供了最後也都收回去，實際機密內容立委也無法在機密會議得知，她開完會後從來也沒對外談過任何開會的內容，不像是王定宇還可以出去PO臉書說X尾舵構型。
至於綠委質疑她開會過程進進出出，她更是覺得不可思議，開秘密會議時會把無關人士都請出去，一堆人在走廊待命等會開完，她要怎麼開會開到一半一直在會議室進進出出？
對於高檢署分他字案調查潛艦洩密案，馬文君說她絕對配合檢調調查，現在國人也很想知道，究竟全案真相到底是什麼，檢調應該把整個案情釐清清楚；至於前海軍顧問郭璽提告她加重誹謗，她強調自己評論都有所本，郭一直指控她賣國，最好卻不敢提這部分，「可笑」，郭所說的一直變來變去，因為都在亂講，都是子虛烏有，郭璽現在在選立委，這些都只是想拉抬自己選情，爭取綠營選民支持而已。
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