女星鮪魚（徐瑋吟）擁有亮麗臉蛋和火辣身材，從《國光幫幫忙》擔任助理而成名，後與男藝人小鐘搭擋主持旅遊節目《愛玩客》，她也有斜槓Youtuber，大多拍攝旅遊和金融類的主題影片，受到許多網友喜愛，鮪魚近日飛到北京旅遊，不過她進入當地廁所時看到設計感到了不小的文化衝擊。

鮪魚近日飛到北京找朋友玩，並拍下許多在當地的美照，不過她對一事感到驚訝，「這次來北京的觀光景點公廁都很多，完全不怕尿急沒地方，整體上來說遇到的公廁都算非常乾淨，氣味上也還行，但每次遇到這種沒有門的女廁難免心驚，因為空間小所以索性捨棄了門」，她因此去問北京的朋友，對方認為：「不都長一樣有差嗎？」她聽完覺得似乎沒什麼毛病，但還是難免感到有些害羞。只見公廁中只有隔板沒有門，且全是蹲廁，相對來說較為簡易，不過北京大多商場廁所皆有門隔絕隱私，多數設計風格不一。

徐瑋吟分享北京公廁的設計。（圖／徐瑋吟 鮪魚 facebook）

除此之外她也去體驗當地美食，出名的北京豆汁因味道獨特，許多外地人嘗試之後都很難接受，鮪魚喝完後評價：「味道有點像沒煮熟的生豆漿，我覺得還行，沒喝不下去，聽大姊說純正的豆汁是用綠豆去做的，之前喝了一款餐廳裡的味道超怪，很像生豆腐打成汁的味道超級不行，建議大家可以去南鑼鼓巷弄裡找豆汁兒大姐，她的豆汁很純正，還有膠團吃到飽」。