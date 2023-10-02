對於藍白是否合？前立委郭正亮直言，「我認為侯友宜百分之一千想合」，問題是侯友宜要不要拿出霸氣，不要在去理會想當部長、想當院長的那些人，「這時你最重要」！

對於藍白是否合，民眾黨拋出黨主席柯文哲與侯友宜互比民調，輸的退選，對此國民黨主席朱立倫1日則是回應，未來侯友宜跟柯文哲見面一定先談理念，不因為在野分裂、不合作，造成民進黨獲利勝選，大家團結努力建構共同理念。

對此，前立委郭正亮今（2）日在《大新聞大爆掛》表示，選民眼睛是雪亮的，有人在爭院長部長的，現在最警覺。

郭正亮分析，這是兩種壓力，對民眾黨而言，民眾黨也不要這麼挑吃，挑到最後都拉警報了，還沒談好。對國民黨而言，反正就是選總統，怎不讓別人？就算了！

前立委郭正亮。（資料照片）

郭正亮直言，現在是倒數計時開始，兩邊都有壓力，也當然有可能破局，就是心裡想有所得的那些人在外面放話之類的，搞到最後是賴清德贏。

郭正亮強調，「我認為侯友宜百分之一千想合」，問題是侯友宜要不要拿出霸氣，此時候選人要講話，不要在去理會想當部長、想當院長的那些人，「這時你最重要」！