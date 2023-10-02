曾文水庫9月10日晚間10時宣布調節性放水，已持續22天未停，面對來勢洶洶的小犬颱風，南區水資源局檢視過去類似路徑的颱風資料，為曾文水庫集水區帶入豐沛雨水機率低，這次未預告調節性放水，強調仍會作好整備，滾動檢討防汛策略。

曾文水庫集水區自8月底到9月初受連串的低氣壓降雨影響，9月10日晚間10時達滿庫，南水局宣布調節性放水已連續22天，集水區持續到2日仍有每秒20噸的入流量，南水局也以每秒20噸放水應對，水庫仍維持99％以上蓄水率。

南部水庫逼近滿庫，面對小犬颱風來襲，水利署2日召開防汛會議，南水局已完成各水庫、攔河堰等各項整備與檢查工作，搶修工程與機具人員待命，確保防汛安全。因為水質濁度很可能提高，事先準備好備援水源，可機動調度調配水量，確保供水穩定。

過去與小犬颱風類似路徑的颱風，包括1991年的耐特，僅為曾文水庫集水區帶入12毫米降雨量、2003年杜鵑颱風為曾文帶入30毫米降雨量、2020年的閃電颱風僅有1毫米降雨量。

依照颱風歷史路徑，南水局研判小犬颱風為曾文水庫帶入豐沛降雨的機率不高，在確保水庫安全前提下，考量後續枯水期的耕作用水需求龐大，將審慎操作放水。這波颱風入境前夕，並未提前公告會調節性放水，但強調會隨整體降雨情況，滾動檢討放水策略。