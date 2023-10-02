潛艦國造案近日引起藍綠攻防，桃園市議員凌濤質疑民進黨操作有3大漏洞，包含在野立委如何成為軍火掮客？立委監督預算怎是共諜？民進黨立委也曾凍結過潛艦預算，難道也是共諜？凌濤說，若有違法，歡迎司法來查，不要用國安規避監督。

凌濤在臉書發文表示，9月28日，國造的潛艦原型艦舉辦未實際下滑入水的「下水」典禮，整個過程除了充斥政治口水，還有計畫總召集人黃曙光竟含沙射影指控「有一位立委一直在搞」，還配合媒體人不斷將風向導引指控在野黨立委。

凌濤提出3點質疑，其一，民進黨已經全面執政超過7年，掌握行政、立法權力，蔡英文總統更是三軍統帥，就憑一位在野立委能承攬不同軍種生意，成為軍火掮客，這合理嗎？可能嗎？綠營立委不會吹哨嗎？

他說，假使，民進黨政府已掌握相關資訊，卻無法妥善應對軍火掮客，蒐集證據移送檢調查辦，只會透過媒體放話、在選舉期間影射攻擊，放任掮客「扯後腿」、「在搞」，那到底是民進黨執政無能？還是蓄意製造國安破口？民進黨都執政幾年了？

凌濤質疑其二，國防預算是全民的納稅錢，本來就應受國會議員監督，替全民把關荷包。如果立委監督預算、調閱資料就是共諜，那要不要以後直接廢除國防委員會？讓在野立委面對含沙射影的政治攻擊，造成寒蟬效應，使立委無法好好替全民把關，這不就是民進黨的一貫作風？

凌濤質疑第三，民進黨自己擋過10億預算，根本是大翻車！過去，民進黨立委羅致政也曾經提案：「原型艦籌建需向國外採購主裝備81項中，截至109年8月底仍有34項未獲輸出許可，顯見海軍司令部對於潛艦建造進度掌握不足」而提案凍結「潛艦國造-第二階段原型艦籌建」預算10億元！其中還有立委王定宇、林昶佐等人支持，難道這些民進黨立委也是共諜嗎？

凌濤抨擊，2024大選在即，國防部高層透過媒體放話、含沙射影，不免讓大家認為是不是民進黨立委選情急了？