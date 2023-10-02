俄烏戰爭18個月以來，烏克蘭軍人經常透露出一種奇特的戰場幽默。一名烏克蘭軍官在操作俘獲自俄羅斯的T-72坦克遇到問題，他竟然直接打電話到俄羅斯坦克工廠，以流利的俄語向俄方技師尋求協助。

商業內幕(Business Insider)報導，烏克蘭媒體 Militarnyi 發佈到了這段影片，一名代號柯切夫尼克(Kochevnik)的軍人，在鏡頭前表現他如何借用俄羅斯的售後服務為自己所用，他打電話到俄羅斯烏拉爾車輛製造廠(Uralvagonzavod)，向對方詢問坦克的技術問題。

"Кочевник" скаржиться керівництву "Уралвагонзаводу" на якість Т-72Б3М

《富比士》(Forbes)也報道了這段影片，做出了粗略的翻譯。柯切夫尼克以流利的俄語說：「我是一輛T-72B3坦克的指揮官，現在我們的坦克出現問題，引擎有毛病，懸吊也不好。」

電話那一端的線上技術員叫亞歷山大•阿納托列維奇(Aleksander Anatolevich)，他完全沒有意識到他正在與烏克蘭敵人對話。根據富比士的翻譯，他向柯切夫尼克保證，他會把這些寶貴意見向上呈報。

在影片的後半部分，柯切夫尼克再電話給烏拉爾車輛廠主管安德烈•阿巴庫莫夫(Andrey Abakumov)，這一次他是用whatapp在聯絡的，同樣是向他抱怨坦克的問題。

和前一通電話一樣，阿巴庫莫夫也沒查覺對方是烏克蘭人，這使得柯切夫尼克決定自曝身分，在通話尾聲，他說：「我是烏軍K-2裝甲團的指揮官。這是烏克蘭第54機械化旅的第二機械化營，當我們把更多的你們的坦克，作為我們的裝備時，它們需要表現的更好，以便我們更容易操作它們。你同意嗎？非常感謝。照顧好你自己，榮耀屬於烏克蘭。」說完就切掉電話。

據開源情報網站Oryx稱，自入侵烏克蘭以來，俄羅斯軍隊已經損失了三分之二的現役坦克， 其中烏克蘭在戰場上俘獲了上百輛，其總數比北約提供的西方坦克還要多。