新北市立黃金博物館將在本(10)月27日舉辦「第一屆礦山學國際論壇」，即日起開放報名，屆時將邀影日本、韓國等多位專家前來，盼能透過多方思維交流，吸收國際經驗、並推廣新北市在水金九礦山學長期累積與耕耘的成果。

此次論壇以「礦山進行式：詮釋共創的新視野」為主題，規劃「記憶：技術與知識脈絡化」、「行動：參與式遺產策略」、「永續：轉譯與活用」三個專題，從歷史空間場域、產業技術、藝術共創、地質特色與社區參與等面向。

黃金博物館館長林文中說，博物館所在地一帶早期是著名的金礦山，停止採礦之後，部分珍貴的礦業資產以有形或無形的方式被保留下來，見證昔日的起落與興衰。

林文中說，當天除了邀請日本琉球大學島嶼地域科學研究所教授波多野想、日本的世界遺產石見銀山協働會議理事長中村唯史、韓國國立濟州大學教授鄭椙元外，另邀請國內中原大學副教授陳宣誠、佛光大學助理教授簡佑丞、建築師何黛雯等人提供最新的研究與實務成果。

林文中說，博物館希望透過跨越國界的視野，串接礦山知識學的彼時、此刻與未來，激發共構水金九礦山學的無限可能。