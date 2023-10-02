國內無人機馬達市場早期受到大陸產品的快速崛起與削價競爭，使得馬達製造及系統廠商對於投入研發設計及製造技術的意願不高；國內無人機過往發展的瓶頸在於乘載力與續航力，中鋼藉由特殊合金設計與退火處理方式來優化鋼材微觀組織的結晶方位，成功開發出厚度僅0.2 mm(約為兩張A4紙張之厚度)的極薄型電磁鋼片，專用於新世代無人機所搭配的動力馬達，該鋼種的厚度、特性要求及製造難度皆比應用於電動車馬達的電磁鋼片還要高出許多，可以說是精緻鋼品中的頂尖產品。

此外，為了克服極薄鋼片堆疊生產馬達鐵芯時因鉚接所造成的磁性劣化問題，中鋼自主開發獨有的自黏塗膜與鐵芯黏結應用技術，使整個馬達鐵芯能夠完全緊密黏合為一體，讓無人機電池釋出的每一度電完全發揮功效，不僅大幅提升無人機馬達的高扭力與低能耗特性，成功突破過往無人機的乘載力與續航力瓶頸。

中鋼為推展國產無人機發展，積極整合產官學研的資源，委託成功大學馬達中心協助經緯航太公司設計開發無人機馬達，該款馬達除了使用自行開發的0.2 mm極薄自黏塗膜電磁鋼片之外，並導入大亞電線電纜公司的超導熱銅線繞組與速敏綠能公司的高磁力釹鐵硼磁石，成功開發出百分之百MIT國產無人機動力馬達，且該款馬達與KDE及T-motor等國際無人機大廠同規格的馬達相比，不僅重量減輕1.1%、扭力提高3.3%，而且連續疲勞測試後的馬達溫度、電壓、電流也極穩定，使用該馬達的無人機已於近期順利通過國防部驗證測試，助力國產無人機邁入新里程。

中鋼為推動「高值化精緻鋼廠」之發展策略，以開發「精緻鋼品」為策略主軸，研發聚焦在八大品項，分別為「精密鍛件用鋼、高值手工具鋼、高功能結構鋼、尖端超強韌鋼、綠色能源用鋼、先進合金碳鋼、跨世代車用鋼、超能效電磁鋼」。展望未來，中鋼未來除了將持續與成大馬達中心及國內相關廠商合作，除幫助國內廠商將無人機馬達運於國防用途之外，也能大量應用於各種商業化市場，打造出台灣MIT無人機產業供應鏈。