小犬颱風來勢洶洶，目前氣象署預測，小犬颱風在周三、周四（4日、5日）兩天最靠近台灣，對台灣天氣影響也最明顯。針對不少民眾期待放颱風假，氣象達人彭啟明分析，高雄、屏東、台東有機會進入十級暴風半徑，周四放颱風假的機率較高。

彭啟明在在Yahoo! tv直播節目「彭博士觀風向」表示，根據氣象署的預測路徑，小犬颱風像是海葵颱風，未來七級暴風半徑會擴大到220公里，代表台中以南、花蓮以南可能都會劃入暴風圈內，有機會停止上班上課，但地方政府仍會看實際上的風雨狀況決定，「影響最大的應該是高雄、屏東這個區域，還有台東的這個區域」，3地可能會進入十級暴風半徑內，預計周四放颱風假的機率較高，周三則有點勉強。

彭啟明依氣象署資料分析颱風影響時程。（翻攝自氣象達人彭啟明臉書）

彭啟明也在臉書粉專發文指出，氣象署最快會在今夜至明晨（2日、3日）發布海上颱風警報、明天下半天發布陸上颱風警報，周三後颱風的七級暴風半徑會先接觸海警線，上午觸及東南部陸地後，逐漸壟罩南投、彰化以南及花東地區，周四颱風中心將西行登陸恆春半島至台東南側，下半天高機率於高屏地區出海，周五（6日）颱風遠離台灣趨向大陸沿岸，最快中午解除海警。

彭啟明提到，周末（7日）颱風遠離後天氣會逐漸恢復穩定，雙十連假天氣會越來越好，不過由於東北季風南下，迎風面的北部至東北部可能還是有大雨發生。