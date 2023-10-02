原本就有腰傷的「舉重女神」郭婞淳，2日在杭州亞運舉重女子59公斤級挺舉前練習又拉傷右腿，卻仍拿下抓舉101公斤、挺舉126公斤、總和227公斤成績摘銅，賽後她流淚表示，「對成績期待沒達到，也不確定下場比賽會怎樣，我只希望每次表現都能好一點。」

郭婞淳表示，自己是在結束抓舉、準備挺舉的後台訓練時間，試著挺舉120公斤不小心弄到右腿，但她仍然只想先有成績，所以還是帶傷比完了，提到亞運銅牌心情，她說：「站在第三名位置並不會怎樣，我在里約奧運不就站過了嗎？」

「我的目標就是先保銅，其他就看狀態而定，可惜最後一次挺舉沒有成功，我很希望六次試舉都可以成功，並且拿到比上個月世錦賽更好成績(抓舉101公斤、挺舉130公斤)，」郭婞淳說，「不過我在第一次挺舉之前，真的不小心弄到了。」

對於北韓選手金日景打破郭婞淳自己保持抓舉世界紀錄奪金，郭婞淳說：「我之前在練習就看過她的表現，感覺她準備很充分，如今她拿下這種成績並不意外，只是感覺很恐怖，反正我還有挺舉與總和的世界紀錄成績還沒被她打破。」

至於接下來的計畫，郭婞淳表示，先要把傷養好，今年除了全運會，還有卡達站的賽事，明年也有亞錦賽與世界盃。