楊皓崴、黃少谷、羅子惟、傅子純、馬俊麟、陳家逵一起拍攝的《愛的榮耀》主視覺照曝光。（民視提供）

民視最新八點檔備檔戲《愛的榮耀》第二波主視覺釋出，6位男主演們身穿高訂版黑西裝展現酷颯風，馬俊麟看到主視覺海報不改一貫冷場風格，覺得有很多亮眼的「賭聖」，覺得每個人都超帥氣，所以他第一眼都是在看別人，反而忽略自己。

提到近期神清氣爽的體態，馬俊麟坦言拍攝主視覺前，每天騎車40分鐘，無糖、無油水煮的飲食也助攻他氣色更好，努力瘦身甩肉5公斤、現在77公斤，此外，他也做足功課，希望把這個感情豐富的角色詮釋得更好。

陳家逵第一次演八點檔，謝謝《愛的榮耀》讓他媽媽圓夢。（民視提供）

首次演民視8點檔的陳家逵說，媽媽比他還興奮，終於可以在8點檔看到寶貝兒子，感謝民視可以讓「媽媽圓夢」。第一次看到主視覺，陳家逵久久說不出話，直呼這是一個韓團的專輯封面，猶如要發行專輯《愛的榮耀》，這「過分帥」的主視覺讓他笑說超出角色原本的個性，但肯定可以霸佔粉絲的心。陳家逵劇中飾演一個比較輕鬆的角色，有著非典型帥氣，希望讓觀眾看得過癮。

傅子純表示，為了這一次亦正亦邪的角色，從以前梳化妝10分鐘到現在要費時1個小時的打造，讓他很不適應但也徹底被改造，看到主視覺讓傅子純傻笑不知道自己在哪裡，直呼太帥根本不像他。

黃少谷提到回民視開拍《愛的榮耀》，以平常心的工作態度，心裡還是充滿感謝，能夠回來拍戲，真的很知足了，感性地感謝「所有的一切」。楊皓崴也很期待這次新角色演出，還賣關子要請粉絲「好好愛他就好不要恨他」。