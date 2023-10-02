今年公費流感疫苗納入高端，且不能選廠牌，讓家長反映不想施打，台北市共2間國小選在今日開打，但今提供的都是國光公費流感疫苗，校長表示，排定今日施打的學生多數已接種完畢，少數小朋友因病請假未施打。若有學生不願意施打高端公費流感疫苗，校方不會強迫，會發補打單請家長帶小孩到其他合約醫療院所接種。

台北市光復國小校長賴俊賢表示，今年全校約7成6學生經家長同意施打公費流感疫苗，今日提供的疫苗是國光公費流感疫苗，排定施打的小朋友中，近9成已經接種完，少數未施打的學生因喉嚨腫痛、流鼻涕、頭痛請病假，或者前一天發燒今日才退燒，沒有選擇在今日施打疫苗。

賴俊賢也指出，經過新冠肺炎疫情，大家防疫觀念加強，今年的公費流感疫苗校內同意接種率比起往年高出約1成，預計20日會讓高年級學生及先前因病或請假未打疫苗，但有意願在校打疫苗的小朋友補打。

他提到，少數家長反映擔心施打到高端公費流感疫苗，校方不會強迫施打，會發補打單給小朋友，請家長帶去合適的合約醫療院所接種。

台北市石牌國小校長詹益正表示，全校4分之3學生將在2天內全數接種完公費流感疫苗，今年校內同意接種率跟往年差不多，沒有明顯上升或下降，今日提供的疫苗也是國光公費流感疫苗，僅1至2位學生因生病、感冒請病假，而未在現場接種疫苗。

詹益正表示，先前接獲少部分家長反映不希望施打到高端疫苗，校方會尊重其意願，提醒家長找時間帶小朋友去合適的醫療院所施打疫苗，如果是當天發現施打的疫苗廠牌不符期望，可現場選擇不施打，之後家長再攜帶補打單讓學童到其他醫療院所打公費疫苗。