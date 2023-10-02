豆類是優質蛋白質來源，但不當烹煮方式恐對健康造成負面影響。英國一名食素女子安妮（Anne Sullivan），依照食譜做了一道「白腰豆燉菜」，未料她和男友食用後皆食物中毒，出現頭暈、想吐等症狀。而問題的關鍵在於，她在浸泡豆子後，直接將其放入慢燉鍋燜煮，而部分生豆類含有一種名為「植物血凝素」的天然毒素，在未經煮熟情況下食用，恐引發食物中毒症狀。

根據《鏡報》報導，當時安妮完全按照食譜上的每個步驟進行，包括預先浸泡白腰豆，然後在慢燉鍋中燜煮一整天，完成料理後將燉菜裝盒，並在隔天帶去公司享用。然而她提到，經過長時間燜煮後，白腰豆口感仍相當硬，難以咀嚼，食用不久後便感到頭暈、想吐，不得不提早下班休息。

經過休息，安妮不適症狀有改善，第二天與男友再次享用同一道燉菜，但在用餐過程中，男友懷疑是豆子導致她感到不適，於是兩人便放下餐點。然而，沒過多久，食物中毒的症狀再度出現。

報導指出，儘管安妮預先浸泡了豆子，並在慢燉鍋中燜煮了數小時，但豆子仍然未煮熟。導致吃下了存在於生豆類中，一種名為「植物血凝素」的天然毒素，引發諸如腹瀉、頭暈和噁心等症狀。

安妮的錯誤在於未先將豆子煮沸10分鐘，就直接將豆子放入慢燉鍋中，造成毒素仍在豆子裡。她也提醒，大多數人常以慢燉鍋煮豆類，而大多數食譜似乎也假設，消費者是用已經完全煮熟的罐裝豆子。