啟弘已於2023年3月與帝人集團Teijin、Mediridge合作開發日本市場。帝人集團、日本組織工程株式會社(J-TEC)、日本國立癌症中心和三井不動產株式會社，正於柏之葉合作開發再生醫療平台。目標是為癌症等未解決的疾病創造創新療法，打造細胞與基因治療(CGT)從研發到商業生產的一站式服務。啟弘的實驗室即是位於柏之葉，由三井不動產株式會社打造的MITSUI LINK-Lab，成為此再生醫療平台重要成員。

啟弘董事長阮大同博士於今年8月受邀赴日本參加Link-J 座談會，發表專題介紹啟弘病毒載體製造和測試的技術服務，與現場來賓問答互動，獲得現場和線上約600位專業人士肯定，迅速於日本市場打開知名度。日本是全球最積極核准再生醫療產品的市場之一，日本再生醫療產業蓬勃發展，卻受限於病毒載體供應量不足，啟弘進入日本市場，將可滿足日本企業和學術機構從研發到商業化生產階段，對關鍵性材料的需求。

啟弘除專注於病毒載體的研發和生產，亦提供細胞及基因藥品開發所需的檢測試驗，目標是提供一站式的解決方案。這將有助於日本細胞與基因治療開發公司和研究機構，從臨床前研究到臨床一、二期試驗的開發與製造，以支持新藥的開發和上市。

根據MarketsandMarkets調查報告，2022年全球再生醫療(細胞治療、基因治療、組織工程)市場規模約為122億美元，預計到2027年將達406億美元，年複合成長率為27.2％，其中與基因傳送技術有關的市場約占了2/3。病毒載體是傳送治療基因的重要工具，病毒載體更已被證明是將治療基因傳遞到目標細胞的有效工具。病毒載體製造市場預計從2023年的55億美元，增加至2028年的128億美元，年複合成長率18.2％。