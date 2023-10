在野是否順利整合超越賴清德,各方陣營爾虞我詐風聲四起。中廣董事長趙少康上週曾提出「侯友宜不可能當副手」看法,引各方迴響討論。針對有媒體說趙是被金溥聰「運作」而做出這樣的言論,趙少康今(2日)發文直言:「對我來說真是個污辱!」他強調自己直言無畏,始終如一,言所當言,「沒人可運作我。我的言論代表我自己,我既不代表國民黨,也不代表侯辦。」澄清藍白合不是不看民調,而是不應「只看民調」

「直言無畏,沒人可運作我!」趙少康今(2日)在臉書發文提到,媒體引述「國民黨黨內人士」的說法報導,金溥聰「運作」他出面放話侯不當副的,刻意帶風向。我在今天上午的「趙少康時間」特別用電話連線訪問金溥聰,他強調所有報導內容都是子虛烏有。

趙少康強調,身為政治評論員,他提出的所有主張和看法,都是自己多年經驗累積得到的觀察和見解,從來沒有人能左右甚至「運作」他說什麼話、做什麼事!金溥聰和他從來沒有談過藍白合,金溥聰也沒跟他說侯友宜不當副的,我有我自己的判斷及理由。

趙少康指出,自己和金溥聰、侯友宜市長甚至朱立倫主席都認識多年,許多的觀點、立場有相同,也有不同,但無論國民黨中央或侯辦都影響不了我,我專訪侯友宜也是問我想問的問題,侯友宜可以答可以不答,由他自己對答案負責。至於藍白合,金溥聰在節目中強調「適當時機就會水到渠成」,政治是動態變化「never say never in politics !」重點是彼此必須有善意,尤其不要有情緒性言語。

「藍白合不是不看民調,而是不應只看民調!」趙少康認為,國民黨現有14位縣市長、38位現任立委、380位縣市議員,都是選戰動員的實力,聯合政府不是只有正副總統可談,而是有無限可能。而且聯合政府是柯文哲最先提出來的構想,在歐洲政黨合作的聯合政府非常普遍,像德國現在就是聯合政府,不要污名化聯合政府就是分贓。