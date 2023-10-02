（18:27新增內容）2023年諾貝爾生醫獎給了匈牙利裔美籍生技科學家卡里科（Katalin Kariko）與美國科學家魏斯曼（Drew Weissman），表彰他們在mRNA技術的貢獻。這項技術已應用在新冠疫苗的開發工作，確實是造福世人。
mRNA原名為信使核糖核酸（messenger RNA），它就像個快遞員，將蛋白質資訊提供給其他胞器，這些資料推動細胞合成一些重要的抗體，在過去幾年，克服新冠病毒的mRNA 疫苗，就是這樣製作的。
值得一提的是，2022 唐獎「生技醫藥獎」就先一步頒給了mRNA 技術，獲獎人正是卡里科與衛斯曼，另外再加上一名庫利斯（Pieter Cullis），他的貢獻斯開發了脂質奈米顆粒系統，用以傳送 RNA 疫苗，可惜諾貝爾獎只針對mRNA製作技術給獎。
67歲的卡里科與64歲的魏斯曼都是美國賓州大學研究信使核糖核酸（mRNA）學者，賓大官網也特地公布這個好消息。兩人就此成為賓大第28與第29位諾獎得主，賓大至今已有11人獲得諾貝爾生醫獎。
卡里科、魏斯曼結識於1990年代末尾，在影印研究論文時偶然相識，之後開始研究mRNA的治療。2005年兩人發表重要研究進度，mRNA可加以修改並有效輸入體內，活化保護人體的免疫系統。mRNA疫苗引發強大免疫反應，對以前未遇過的特定傳染病產生高濃度抗體，這種疫苗與其他疫苗不同的是，任何時候都不需要注射活病毒或減毒病毒刺激免疫。
諾貝爾生醫獎1901年首次頒發，由瑞典發明家兼慈善家諾貝爾(Alfred Nobel)在1895年的遺囑中設立，旨在表彰那些「為人類帶來福祉」的人。
諾貝爾生醫獎自1901年起頒發，至今年已頒發114次，一共227人獲獎，1915年、1916年、1917年、1918年、1921年、1925年、1940年、1941年、1942年這9年並未頒獎。歷來生醫獎40屆1人獨得，34屆2人同獲殊榮，39屆由3人共享。所有得獎人之中13人是女性，僅1983年麥克林托克（Barbara McClintock）是1人獨得。
至2023年為止，最年輕的生醫獎得主是1923年因發現胰島素而獲殊榮的班廷（Frederick G. Banting），最年長得主是1966年發現誘發腫瘤病毒的勞斯（Peyton Rous）；去年得獎人又為生醫獎再添一紀錄，那就是出現各自獲獎的父子檔，分別是1982年得主瑞典生化學家柏格斯川（Sune Bergström）、2022年獲獎的瑞典遺傳學家帕博（Svante Pääbo），兩人相隔40年獲得殊榮，不過帕博並非柏格斯川的婚生子女。
諾貝爾生醫獎曾經授予給青黴素、胰島素和 DNA雙螺旋發現者，不過也有一則恥辱，就是1949年的腦白質切除術(lobotomy)，該手術在無良醫生弗里曼(Walter Jackson Freeman)的推波助瀾下，造成幾萬名受害者，其中包括甘迺迪家族的羅絲瑪麗 。
依照慣例，諾貝爾獎從生醫獎開始，隨後明天(周二)頒發物理獎，周三頒發化學獎，周四頒發文學獎。最政治，也是最受爭議的和平獎在星期五頒發，地點在奧斯陸；經過六日的休息，經濟學獎於10月9日頒獎。
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