2023諾貝爾生醫獎揭曉直播。

（18:27新增內容）2023年諾貝爾生醫獎給了匈牙利裔美籍生技科學家卡里科（Katalin Kariko）與美國科學家魏斯曼（Drew Weissman），表彰他們在mRNA技術的貢獻。這項技術已應用在新冠疫苗的開發工作，確實是造福世人。

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mRNA原名為信使核糖核酸（messenger RNA），它就像個快遞員，將蛋白質資訊提供給其他胞器，這些資料推動細胞合成一些重要的抗體，在過去幾年，克服新冠病毒的mRNA 疫苗，就是這樣製作的。

值得一提的是，2022 唐獎「生技醫藥獎」就先一步頒給了mRNA 技術，獲獎人正是卡里科與衛斯曼，另外再加上一名庫利斯（Pieter Cullis），他的貢獻斯開發了脂質奈米顆粒系統，用以傳送 RNA 疫苗，可惜諾貝爾獎只針對mRNA製作技術給獎。

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The 2023 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Katalin Karikó and Drew Weissman for their discoveries concerning nucleoside base modifications that enabled the development of effective mRNA vaccines against COVID-19. pic.twitter.com/Y62uJDlNMj — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 2, 2023

2023諾貝爾生醫獎得主美國科學家魏斯曼（Drew Weissman）及匈牙利裔美籍生技科學家卡里科（Katalin Kariko）曾於2022年獲得唐獎。

67歲的卡里科與64歲的魏斯曼都是美國賓州大學研究信使核糖核酸（mRNA）學者，賓大官網也特地公布這個好消息。兩人就此成為賓大第28與第29位諾獎得主，賓大至今已有11人獲得諾貝爾生醫獎。

卡里科、魏斯曼結識於1990年代末尾，在影印研究論文時偶然相識，之後開始研究mRNA的治療。2005年兩人發表重要研究進度，mRNA可加以修改並有效輸入體內，活化保護人體的免疫系統。mRNA疫苗引發強大免疫反應，對以前未遇過的特定傳染病產生高濃度抗體，這種疫苗與其他疫苗不同的是，任何時候都不需要注射活病毒或減毒病毒刺激免疫。

2023諾貝爾生醫獎頒給2位研究mRNA關鍵技術的美國學者。（圖／擷取自諾貝爾官方推特）

諾貝爾生醫獎1901年首次頒發，由瑞典發明家兼慈善家諾貝爾(Alfred Nobel)在1895年的遺囑中設立，旨在表彰那些「為人類帶來福祉」的人。

諾貝爾生醫獎自1901年起頒發，至今年已頒發114次，一共227人獲獎，1915年、1916年、1917年、1918年、1921年、1925年、1940年、1941年、1942年這9年並未頒獎。歷來生醫獎40屆1人獨得，34屆2人同獲殊榮，39屆由3人共享。所有得獎人之中13人是女性，僅1983年麥克林托克（Barbara McClintock）是1人獨得。

諾貝爾生醫獎的金幣模樣，一面是諾貝爾的側像，另一面是女神正從泉水中盛裝一碗水，為受苦的女孩解渴。(圖/NobelPrize.org)

至2023年為止，最年輕的生醫獎得主是1923年因發現胰島素而獲殊榮的班廷（Frederick G. Banting），最年長得主是1966年發現誘發腫瘤病毒的勞斯（Peyton Rous）；去年得獎人又為生醫獎再添一紀錄，那就是出現各自獲獎的父子檔，分別是1982年得主瑞典生化學家柏格斯川（Sune Bergström）、2022年獲獎的瑞典遺傳學家帕博（Svante Pääbo），兩人相隔40年獲得殊榮，不過帕博並非柏格斯川的婚生子女。

諾貝爾生醫獎曾經授予給青黴素、胰島素和 DNA雙螺旋發現者，不過也有一則恥辱，就是1949年的腦白質切除術(lobotomy)，該手術在無良醫生弗里曼(Walter Jackson Freeman)的推波助瀾下，造成幾萬名受害者，其中包括甘迺迪家族的羅絲瑪麗 。

依照慣例，諾貝爾獎從生醫獎開始，隨後明天(周二)頒發物理獎，周三頒發化學獎，周四頒發文學獎。最政治，也是最受爭議的和平獎在星期五頒發，地點在奧斯陸；經過六日的休息，經濟學獎於10月9日頒獎。