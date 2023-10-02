新竹市流感疫苗2日分別在東、北、香山等3個區開打，由於高端流感疫苗再次引發討論，各地再出現對高端排斥的現象，竹市東區衛生所施打站由於昨天僅有高端疫苗，1天下來計有311人完成接種，有130人掉頭就走，施打率約7成。

流感疫苗今天開打，新竹市3個區衛生所今天上午同步在3個行政區開打，首批施打對象包括65歲以上長者、學齡前幼兒、醫事及衛生防疫相關人員等11類對象。

衛生局指出，首批到獲的疫苗分配，北區與香山區都是國光疫苗，因此都沒有拒打的現象，不過因東區只配發高端疫苗，因此有出現拒打情形，但情況還好，施打作業也順利，首日統計計有441人報到，其中311人完成接種，130人在獲知是高端疫苗後不願施打而離開，首日高端施打率仍有7成。

據了解，拒打者大都詢問、抱怨為何東區只有高端疫苗可打，衛生局告知是隨機配送，第2批可能就有其它疫苗可施打，事前並不知道哪個區會收到什麼廠牌的疫苗，也許過幾天就有其它疫苗可打，前來施打的長輩情緒即稍回復，並表示那就過幾天再來碰運氣。

1位帶著3歲女兒前來接種的王姓媽媽表示，其實高端在新冠疫苗時就讓她不放心，當時她也是不打高端的，沒想到這次流感竟又有高端，她當然不會讓孩子打，過兩天再來看看，實在打不到就只好自費了，不過，她也認為疫苗廠牌應該分配平均一點，至少讓每個區都有不同廠牌選擇。

張姓阿嬤則說，她是沒有在意什麼廠牌，也不清楚疫苗還有分好壞？不過，因聽到有鄰居說等別的疫苗比較好，她就聽鄰居建議，這次先不打了。

選擇施打高端的1位長輩則說，政府都通過的疫苗哪有不能打的，不要把廠牌妖魔化吧，所有疫苗都是經過嚴格研發製作的，直說，可以打啦。