葉家妤懷第三胎，全家一起入鏡接受專訪。（嬰兒與母親提供）

葉家妤跟陳宇風因戲結緣，進一步相知相惜、攜手走入家庭，至今已結婚12年，育有10歲Abby跟8歲NiNi兩個可愛的女兒，又意外在44歲懷了第3胎，11月底將迎來第3位女寶寶。日前全家一起入鏡、接受《嬰兒與母親》專訪，葉家妤透露，這次意外自然受孕懷3寶，她一直孕吐到5、6個月，還好現在已經不怎麼會吐了，雖以44歲，但她還是希望自然產、親自哺乳。

葉家妤坦言，44歲懷第3胎時是很奇妙的，不是計畫中的，是意外的驚喜，「當時我還不知道自己懷孕了，有一天習慣右側躺睡的我，竟然一直在被壓住的右耳至少聽到3次叮嚀：『記得吃葉酸！』醒來以後第一個反應是：『真假？更年期也要吃葉酸？』但網路上怎麼查，葉酸大部分都是給懷孕的人吃的，心裡一直就存疑。」

到了228假期全家一起回台南老家探親後，葉家妤決定好好來面對，她對著老公說：「老公，我好像有變胖。」陳宇風回答：「當然呀！台南那麼多美食，吃那麼好一定變胖呀，來，我們倆一起來減肥。」葉家妤：「我心裡有疑問，所以我們先去西藥房買驗孕棒。如果不是懷孕，那就一起來減肥。」

買了驗孕棒，沒想到一驗果然是清楚的兩條線！對於第3胎的報到，夫妻倆又驚又喜，葉家妤自己也覺得勇氣可嘉，竟然選擇都快更年期44歲的她來當媽媽，來這個家當老三。而最開心的就是二女兒NiNi，終於一圓自己想當姊姊的心願了！

問到第3胎還是女兒，會遺憾嗎？葉家妤坦言，一開始有點遺憾：「因為我老公這麼帥，真的好想生一個兒子繼承他的帥基因呀！但是，其實知道懷女兒後，我也鬆一口氣，因為畢竟沒照顧過男寶寶，怕到時候會手忙腳亂，我想這應該是神體貼我！就是老公的前世情人有點多，他兩隻手會不夠牽。」