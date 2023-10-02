國民黨立委馬文君前天在律師羅閎逸陪同下前往南投地檢署，控告前海軍顧問郭璽涉嫌加重誹謗罪。對此，南投地檢署表示，已受理該案，2日分案加快調查腳步，由於郭璽戶籍不在南投，且2日也在台北提告，將視馬提告部分的調查結果，再決定後續如何處理。

國造潛艦專案小組召集人黃曙光近日說，「有立委阻撓國造潛艦計畫，甚至將機密資料外流」，郭璽則稱該立委就是國民黨立委馬文君。對郭的「點名」，馬文君前天在律師羅閎逸陪同下，赴南投地檢署按鈴控告郭璽涉嫌加重誹謗罪。

馬文君2日在台北受訪再度重申，要求黃曙光不要躲，對外交代清楚，出來講清楚「誰是賣國立委」？她如果有找黃曙光要過蠅頭小利或任何利益，或把情資給中共，「我切腹自殺，如果沒有，黃曙光切腹自殺，可不可以」。

南投地檢署說，馬文君控告郭璽加重譭謗案已受理，今天進行分案，分到該案的檢察官會盡速展開調查，由於被告郭璽戶籍不在南投縣，加上郭璽2日也在台北控告馬文君加重誹謗罪並求償300萬元，屆時看馬提告部分的調查結果，再決定後續如何處理。

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