台中市已躍升為全台第二大都市，隨著都市發展與人口增加，緊急救護需求亦日漸攀升，消防局說，去年全市救護案件已突破16萬件；案件逐年增加，患者態樣也多樣化，為提供各種症狀危急患者適當且即時的處置，以每年約1500萬元經費投入患者到院前緊急救護訓練、裝備及器材的提升。

台中市政府消防局日前於澄清醫院中港分院辦理「台中市到院前緊急醫療救護發展策略研討會」，消防局表示，研討會主要以「提升派遣員對OHCA與時間急症之辨識率」、「增加高級救護技術員(EMT-P)可出勤OHCA與時間急症的機會」及「確保有高級救護技術員(EMT-P)救護之OHCA與時間急症案件均能執行高救術」等三大主軸。

會中並訂定短期目標「提升OHCA患者在到院前接受高級救命術比率」，及中期目標「提升OHCA 與其他檢傷一級之時間急症在到院前接受高級救命術比率」，提供所有緊急傷病患即時、安全、有效用及效率，並以病情為中心的到院前救護。

台中市政府消防局指出，其中「提升大台中地區到院前緊急救護能量計畫」，以每年約1500萬的經費投入強化各項到院前緊急救護訓練、裝備及器材，並於今年配合內政部消防署「建構安全化學環境計畫－救災資訊系統」，對現行使用緊急救護雲端作業系統進行強化。

消防局表示，今年統計至8月份，到院前心肺功能停止案件患者經搶救後康復出院人數已達101人，較去年全年度的120人康復出院，成績已是一大躍進；藉由此次研討會制定的發展策略，盼市民能接受到更高品質的到院前緊急醫療服務。

研討會現場由消防局副局長楊元吉、澄清綜合醫院總院長周思源共同主持，邀集中山醫學大學附設醫院總院長蔡明哲、衛生局代表及轄內各急救責任醫院急診主管以上層級及醫療指導醫師，藉由第一線消防人員的參加與討論，研討台中市未來的到院前緊急救護發展策略。