大江購物中心周年慶祭多樣好康，同時引進多個流行品牌，有望在雙十連假吸引更多年輕客上門。（大江購物中心提供／朱世凱台北傳真）

桃園統領廣場周年慶即日起到10月23日展開，消費有機會抽台鈴機車、iPhone15。（統領廣場提供／朱世凱台北傳真）

百貨商場周年慶陸續開打，觀察近年來桃園市人口數逆勢成長，不僅移入人口為全台直轄市之冠，平均年齡也是六都之中最年輕的城市。為擴展新興客層以吸引年輕族群的目光，大江購物中心引進能夠掀起話題的流行品牌；桃園統領廣場歡慶「5週年慶」也於日前開跑，今年特別與韓國超人氣的療癒IP「PINK＆VEN」合作打造繽紛嘉年華氛圍，預期業績成長將破25％。

大江購物中心將於10月6日至29日推「大江週年慶鈔狂」促銷活動，活動首十日聯名卡友當日單筆消費滿999元即可獲得200元電子現金券、回饋率破20％，促銷期間官方App會員當日單筆消費滿999元即可獲得100元，全館指定店櫃消費滿5千元送400元，聯名卡友當日累計消費滿5000元再加送100元等回饋。

大江購物中心10月6日也推限量超值商品，最低只要1.8折起，包括寢室物語的「石墨烯能量雙人冬被」1.8折起，原價8800元、特價1580元；資生堂「百優精純組（大＋小）」，價值9408元，周慶首五日特價5760元，獨家加贈200元電子現金券等。另針對該客層追求流行話題商品、習慣上網購物的消費行為，積極引進的相關品牌包括國際潮玩品牌POP MART泡泡瑪特、韓國潮牌MLB KOREA等。

桃園統領廣場「5週年慶 5全都要」即日起到10月23日展開，最高回饋達18％，優惠好康包括單筆滿2500送250元可累贈、首五日限定單筆滿1萬加送2百、單筆滿1萬贈NxCoffee烘豆體驗，還有統領獨家活動「超級一番賞」累計5千獲得一抽等，總值近85萬元，有機會把台鈴機車、iPhone15帶走。

另各樓層特別加碼禮，包含一樓中正大門有大型海盜桶扭蛋機，單筆5百贈扭蛋乙顆，有機會抽iPhone14 Pro、桃園統領集雅社獨家單筆滿1萬送1千抵用券，滿10萬加送德國CS不鏽鋼餐具15件組等。2樓推限定獨家快閃店「PINK & VEN」，凡來店打卡贈PINK & VEN明信片，預期業績成長將超過25％。

台茂購物中心周年慶即日起至23日，推出「鈔殺回饋最高16％」，會員可享全館滿千送百，以及專區滿千送百、專屬超值點數兌換以及各品牌都推出折扣活動與台茂獨家優惠。時髦新店主推「S'AIME 東京企劃」款式多樣，滿足所有女孩喜歡的包包、「TONGER」質感女裝；及「SUPER GOLF」複合店增加Taylormade、Descente等潮流高爾夫球服飾品牌。雙十連假加碼推最受歡迎的煙火秀、野餐、市集還有超人力霸王見面會，業績有望較去年成長至少12％。