為了防堵中國大陸半導體勢力擴張，美國去年祭出先進晶片出口封殺令。不過華為新機的推出顯然狠狠打了美國一記耳光。有「新興市場教父」美譽的投資大亨墨比爾斯（Mark Mobius）更預測，中國將在晶片能力方面取得重大進步，超越當前的產業領導者美國。

墨比爾斯近日受訪時指出，這一進步要歸功於大陸政府對晶片開發的高度重視，以及複製台積電成就的努力。這一切當然不可能一下子就成功，但墨比爾斯相信，大陸對晶片業的承諾將產生顯著的成果。

儘管墨比爾斯認可台積電與中芯國際取得的成就，但他對半導體領域不太知名的公司更感興趣。在他的墨比爾斯新興市場基金（Mobius Emerging Markets Fund）投資組合當中，就包括了總部位於台灣的台光電子材料與鈺太科技，而該基金最大的持股是南韓半導體測試公司LEENO Industrial。

墨比爾斯也承認半導體產業確實有地緣風險存在，特別是在臺灣，但他發現，該地區規模較小的科技公司既靈活又具獲利能力，因此充滿吸引力。這些公司有能力在必要時快速調整，並重新安置業務，減少地緣政治事件造成的潛在干擾。