「新莊文德段公辦都更案」由皇翔建設得標，2021年11月動工，民進黨新北市議員翁震州接獲民眾陳情，該都更案有鄰損問題，憂心大直基泰民宅坍塌事件重演，財政局回應，該基地原本地質就不太好，建商有做地質改良，與基泰完全不同，會與工務局督處促皇翔建設改善。

翁震州表示，「新莊文德段公辦都更案」位處於河川沙質地上，土壤非常鬆化，附近前陣子才發生路面掏空與坍塌狀況，過去附近很多民房也發生塌陷狀況，6月他接獲民眾陳情有鄰損狀況，加上基地內原留設6米道路，後限縮到4米9，但今年突然召開會議認為開發困難，開發道路從6米縮到4米9，讓民眾憂心重重，擔心大直基泰民宅坍塌事件重演及日後消防車無法進入影響救災。

財政局長陳榮貴解釋，因基地涉及到文化古蹟，該道路屬於基地內的通道，非消防與對外交通通道，並無違反建築法的規範，該通道至始至終都非消防通道。

對於該公辦都更案的進度？陳榮貴回應，該基地地質不良，建商有做地質改良，還有文資與老樹移植，有按照契約讓對方做施工展延，完工後市府可分回232戶住宅，將視新莊社宅與住宅供需情形行再做決定。

民進黨新北市議員邱婷蔚也說，大直民宅坍塌案發生時，三重大同南路也有建商灌漿到隔壁造成鄰損，到現在還沒鄰損鑑定，這戶人家目前仍流離失所，每天擔憂，指出新北建照發放採單軌制，權限放給建築師公會，工務局只是做行政程序審理，憂心建商挖地基是否有按圖施工？工務局長祝惠美承諾，會在一周提書面計劃報告。