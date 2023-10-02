定穎因近期股價漲多，應主管機關要求公告獲利自結數，定穎自結8月合併營收為14.33億元，年增13.2%，稅前盈餘為2.08億元，稅後盈餘為1.36億元，單月每股盈餘為0.49元，累計前8月稅後盈餘為5.67億元，每股盈餘為2.05元

定穎預期，下半年營運與上半年持平或小幅成長，全年營收則為持平或小幅衰退，公司希望透過產品組合優化，達成獲利成長目標。