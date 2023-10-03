日本高人氣動畫《SPY×FAMILY 間諜家家酒》講述間諜男子、殺手女子及具有讀心術女孩共組家庭的故事。其中，負責為讀心術女孩「安妮亞佛傑」配音的聲優種崎敦美今(2)日透過社群和粉絲們公開結婚喜訊，將與同為聲優的宮崎遊一起步入禮堂，讓粉絲嗨翻。

聲優種崎敦美過往曾幫《流浪神差》、《魔法使的新娘》、《約定的夢幻島》、《SPY×FAMILY間諜家家酒》等多部知名動漫作品配音，並拿過主演聲優賞、助演聲優賞等獎項，實力備受外界肯定，也獲得不少粉絲的喜愛。

種崎敦美今日透過社群平台X(前身為推特)曬出一封手寫信，內文曝光將與聲優宮崎遊結婚的好消息。此外，還逗趣的曬出一張家中貓咪的賣萌照，寫下：「請看，我們家的貓咪的表情變得更加可愛、豐富。」另外，種崎敦美也提及對於未來的想法：「未來仍有許多事情需要煩惱、需要思考、還有很多要努力的部分，今後再請大家多多指教了。」至於男方宮崎遊也同樣曬出手寫信，和粉絲們告知喜訊，「她教會了我很多東西，讓我意識到自己仍然不夠成熟。同時，她也是我第一位讓我覺得想一起共度餘生的人。」

事實上，宮崎遊過去多為遊戲、動畫的配角進行配音，其作品有《夢王國與沉睡的100王子》、《炎炎消防隊》、《排球少年》等。而相關貼文曝光後，也吸引不少粉絲獻上祝福，寫下：「祝種崎敦美在未來的事業中一切順利，並與宮崎遊及心愛的貓一起幸福快樂地生活」、「願你幸福長長久久。」