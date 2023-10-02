聯新國際醫院腸胃肝膽科醫師王尹宸。（聯新國際醫院提供／呂筱蟬桃園傳真）

無家族史、無任何症狀，如何發現罹患大腸癌？一位55歲中年女性，日前因肝膿瘍至聯新國際醫院住院，並進行糞便篩檢，醫師根據過去經驗，主動進行大腸癌篩檢，果然發現早期大腸癌，在醫師安排下進行切割手術，成功摘除腫瘤。

聯新國際醫院腸胃肝膽科醫師王尹宸表示，肝膿瘍是肝臟受細菌感染併大量細菌孳生，發炎化膿產生膿包，多數患者初期症狀不明顯，大多是疲倦、胃口不佳，肝膿瘍需及時抗生素治療，以免感染惡化形成敗血症。近年有許多研究指出，肝膿瘍會合併大腸癌發生，為正常人的7倍，推測可能是細菌增生易誘發癌變，與大腸黏膜不完整，導致細菌蔓延至肝臟導致感染。

該名女性沒有任何腸胃症狀，醫師主動進行大便潛血檢測，檢驗陽性後進行大腸鏡，發現大腸內腫瘤已達3公分，透過早期外科腹腔鏡手術進行切割，成功切除治癒。王尹宸說，過去認為肝膿瘍發生原因，多為糖尿病的病人血醣出問題，免疫力較差，無法抵擋細菌孳生，卻忽略了肝膿瘍，感染細菌的源頭為腸道，常與大腸細菌的菌落和大腸黏膜完整性有關，黏膜完整性也代表黏膜是否有瘜肉的問題，進而忽略了進一步大腸檢查，提早發現瘜肉或者早期大腸癌的機會。

大腸癌為瘜肉經過數年的時間，慢慢增大癌變。令人擔憂的是，不管是瘜肉或者是大腸癌初期都難有明顯症狀，若是深部盲腸附近的位置，甚至初期的大腸癌，也不易有血便的症狀，等到病人發覺有食慾不振或體重減輕，便祕越來越嚴重，多數都已至大腸癌中後期，大大降低治癒率，因此早期篩檢出大腸瘜肉成了治癒大腸癌的重要關鍵。

如何避免大腸癌？王尹宸建議，應從兩部分著手，第1是降低風險，多運動、多蔬果，少吃肉，避免菸酒，第2是每2年接受免費的糞便潛血檢查，8成以上可成功篩檢出大腸癌，也可偵測出瘜肉，早期進行處理；而有家族史等高風險族群，可進行更密集的檢查，甚至接受遺傳性特殊基因檢查，早期發現早期治療，治癒率最佳。

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