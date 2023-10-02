杭州亞運2日女籃8強賽中華隊面對地主大陸隊，首節打完尚能24比22小幅領先，可惜第2節單節只得7分被甩開，終場中華隊60比104落敗，止步8強。

此役中華隊以黃鈴娟13分最高，陳晏宇、陳薇安各11分，全隊只抓到25個籃板，遠落後大陸隊的54個籃板，大陸隊則是李月汝、李夢跟韓旭聯手投進80分，李月汝29分、12籃板「雙十」演出，李夢26分、韓旭25分。

第1節中華隊24比22小幅領先，但領先的喜悅並未保持太久，第2節中華隊出手14次僅命中3球，被大陸隊打出單節25比7攻勢，上半場打完中華隊落後16分。

第3節大陸隊持續壓制中華隊進攻，這一節中華隊在剩9分11秒林育庭兩分命中後，又陷入一波得分空窗期，直到剩6分25秒才由黃鈴娟再度得分，不過這一節中華隊還是慢慢找到進攻機會，投進了17分，只是大陸隊持續在禁區搶分，單節投進了31分，這節雙方分差也來到超過30分，末節大陸隊再將分差擴大到超過40分，最終以44分之差結束比賽。