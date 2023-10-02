在野如何順利整合超越賴清德，各方陣營、甚至連名嘴也有迥異解讀。前立委蔡正元提到柯文哲搭配韓國瑜的可能性，被媒體解讀為「蔡正元主張柯韓配」，蔡正元特別澄清，這是他的情勢判斷，而非主張。他強調若柯贏侯退選，柯文哲一定會找韓國瑜搭配參選，柯韓配會席捲侯和國民黨的選票。這也是韓國瑜最後一次再起的機會，但條件是侯友宜和金溥聰願意比民調，柯的民調要贏過侯，且侯、金也願意接受輸者退選。

蔡正元今(2日)在臉書發文表示，有媒體說蔡正元主張柯韓配，柯文哲和韓國瑜撘配選正副總統，蔡正元博士要鄭重聲明，「蔡正元沒有主張柯韓配，但判斷柯韓配有可能出現！」原因是，民眾黨提出對案說，柯文哲和侯友宜比民調，輸者退選。

蔡正元提到，當時在盧秀芳的節目上，來賓栗正傑將軍反對民眾黨的對案，理由是柯侯兩人輸者退選，柯贏侯退選，柯無法完全拿到侯的選票，柯還是會落選；侯嬴柯退選，侯無法完全拿到柯的選票，侯還是會落選。

「栗將軍的說法沒錯，但蔡正元認爲，柯贏侯退選，柯文哲一定會找韓國瑜搭配參選，柯韓配就出現了！」蔡正元強調，柯韓配會席捲侯和國民黨的選票，而且會使國民黨立委大獲全勝。相反的，如果侯嬴柯退選，侯友宜不容易找到替代柯文哲，可以穩住民眾黨的搭配人選，侯友宜還是會落選，國民黨立委的氣勢也會下跌。

「但是柯韓配的出現，也是韓國瑜這一生，最後一次再起的機會！」蔡正元指出，這要有兩個條件：第一，侯友宜和金溥聰願意比民調，而且不能有金溥聰說的9萬元民調。第二，柯文哲的民調要贏過侯友宜，而且侯友宜和金溥聰，願意接受輸者退選。

蔡正元直言，以上這些是蔡正元的「情勢判斷」，不是「主張」。郭正亮也認同甚至加碼說，韓、郭都是柯文哲可以選擇的「外卡」。