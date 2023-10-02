公費流感疫苗2日開打，其中「高端」名列在冊傳出反彈聲浪，甚至傳聞有家長、學校教學生裝病「躲打」。台中市2日僅私立葳格中學附設小學安排校園施打，約900多位學生登記，衛生局長曾梓展視察後表示，今日疫苗廠牌為國光，無躲打情況。而台中市衛生局也說，未有明顯針對高端的躲打潮。

今年度四價流感疫苗共有4家廠商，分別是國光、賽諾菲、台灣東洋以及高端，其中高端疫苗有70萬7420劑，約占總數量的10.1％，引起部分民眾擔憂，甚至傳聞家長、學校教學生裝病「躲打」；此次台中市共採購81萬1300劑四價流感疫苗，包括賽諾菲、國光、東洋及高端4家廠牌，疫苗配送採「先到貨、先鋪貨、先使用」原則，民眾接種疫苗的廠牌將依對象採「隨機」安排方式提供接種。

針對校園集中接種部分，台中市2日僅私立葳格中學附設小學安排施打，約有900多位學生登記接種，曾梓展等人上午前往視察。他表示，今日登記接種人數約達全校8、9成左右，施打狀況皆順暢，學生們都很配合又乖。由於今日接種廠商是國光，未有躲打情形。

衛生局也說，目前台中市先到的疫苗主要為國光和賽諾菲，也未接獲衛生所反映出現針對高端的躲打潮，並表示現有的4種疫苗都經中央許可，民眾可以不必有疑慮。不過，若學生不滿意所打疫苗，可拿補打單另行補打，一般民眾則可改到其他地點施打。