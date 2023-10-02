「2023旺旺中時房產金牌獎」於晶華酒店盛大登場，邀請產官學界以及媒體同業，一同共襄盛舉，綜合學者專家、民眾網路投票及專業媒體圈，透過公平、公正、客觀、專業地評選出優質房地產相關業者，共51個獎項。

台灣房屋集團榮譽會長游明同表示，「台灣房屋集團在房仲類得到6個獎項，第1個是永續指標傑出獎、社會責任傑出獎、服務品質傑出獎、科技創新傑出獎，還有榮譽品牌傑出獎、銷售楷模傑出獎。台灣房屋集團以台灣為名，具有使命感，不管在營造類，還是在房仲領域，一定要好好把品牌做好，所以全體同仁上下齊心，努力地在服務客戶。」

台灣房屋集團以台灣為名，具有使命感，不管在營造類，還是在房仲領域，一定要好好把品牌做好。(圖/中時新聞網攝)

台灣房屋以高品質服務為目標，實踐企業社會責任，更重視同仁專業訓練與服務內涵，善用科技資源，打造「全台唯一情境式高階智慧訓練中心」，以情境模擬訓練，協助人才專業快速升級，進而維護消費者交易安全，並提供最高端優質的服務體驗。

不只房仲還跨足建設，台灣房屋集團皆獲得獎項肯定。對此，台灣房屋集團總經理林培雯表示，「台灣房屋集團在房地產將近40年的專業服務，發現高齡化的趨勢，於是，我們就在新竹關西，打造了第5代的健康宅，希望透過健康生活，延緩老化環境，讓年長者可以在這裡，得到友善的照顧。」

台灣房屋致力為全齡住戶開創出一條綠色通道，將高端醫療、健康生活、優雅老化及舒適安養所需的各類資源及服務，透過專業整合，有效、友善地融入長者居住環境中，規劃出符合世界級健康居住，醫養合一實現健康緩老的環境，不僅為客戶圓滿追求健康的理想，更讓台灣擁有一個國際級藍點長壽生活環境，成為世界的驕傲！

台灣房地產歷經數10年淬鍊，打造出深厚的品牌實力，更以豐富的人文底蘊，重塑消費者對於住宅價值的認知。