根據台灣睡眠醫學會調查顯示，台灣失眠人口約400萬，即每5人就有1人深受失眠所苦，且年齡越高、失眠比率越高。對此，食藥署表示，若人體缺乏鈣、鎂離子，也可能會影響睡眠品質，建議可透過多種食物來補充這些微量元素，包括乳製品、綠色蔬菜和堅果類食品。但要注意不要過量攝取，可能增加腎臟負擔與結石風險，或引起消化不良及腸胃道不適等症狀。

食藥署在臉書專頁「藥博士 正藥說」發文指出，許多容易失眠的人會尋求標榜能助眠的保健食品，或是藥品的協助，但其實缺乏鈣、鎂離子這2種微量元素，也可能影響睡眠品質。

在鈣離子方面，食藥署說明，鈣除了是維持骨骼健康的關鍵元素外，也在調節睡眠過程中扮演著重要角色。其能夠協助合成色胺酸，而色胺酸則能轉變為血清素及褪黑激素，這2種神經傳導物質皆有助調節睡眠。

至於鎂離子，食藥署提到，鎂有舒緩神經和肌肉的作用，對於因焦慮和壓力而難以入睡的人來說，適當攝取能夠減輕這些不適，幫助入睡。

然而，食藥署提醒，過量攝取鈣、鎂離子卻可能增加腎臟負擔與結石風險，也可能引起消化不良及腸胃道不適等症狀。根據衛福部國健署建議，成年人每日鈣的攝取量約為1000毫克；鎂則約為300毫克。

食藥署建議，民眾可透過多種食物來補充這些微量元素，包括乳製品、綠色蔬菜和堅果類食品。若仍有缺乏的疑慮，則可以根據專業醫療人員的建議，進行補充，以維持良好的身體機能與睡眠品質。