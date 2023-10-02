台北市教育局原本補助國中小生，每周營養午餐會有3次供應有機蔬菜及1次有機米，為了讓午餐更豐富、營養，教育局2日宣布要替國小12萬名學生加菜，明年2月開始，每月都能吃到1次有機菇。

教育局體育及衛生保健科長許巧華表示，教育局先前已補助國中小每周3次有機蔬菜及1次有機米，考量到菇類有高度營養價值，決定112學年度下學期開始，與北農合作先在國小試辦每月供應1次有機菇，有機菇不算入原本的有機3菜1米，這次是透過加菜讓小朋友享用更健康、豐富的午餐。

她指出，教育局針對有機菇補助1餐4元，以台北市國小生約12萬名、10個供餐月分計算，今年預計編列約480萬預算送入台北市議會審查，通過後預計明年2月起可以在各國小實施。

此外，由於進口蛋爭議，教育局已經宣布學校午餐暫停使用液蛋，也已清查所有提供台北市液蛋食材的源頭廠商，請衛生局協助跨縣市聯繫稽查，掌握來源與流向。

為了讓午餐供應相關資訊更公開透明，教育局也規畫建置即時通報管道，定期統計各校午餐廠商的違約記錄和處罰情形，預計10月中旬啟用，並針對缺失廠商加重契約罰則，提升團膳廠商自主供餐管理，確保學生享用營養豐富的午餐時能安心無憂。