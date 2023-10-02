有些人天生喜歡熱鬧，身邊經常有一大群朋友；也有人偏好安靜，更喜歡獨自一人的時光。《搜狐網》命理專欄分享，生肖屬鼠、蛇和豬的人喜歡獨來獨往，不輕易融入群體，是眾人眼中的「邊緣人」，但他們卻能從這種獨立中，找出最適合自己的生活方式。

▎生肖鼠

屬鼠的人具備出色的觀察力和分析力，善於獨立思考問題，不依賴群體的意見與決策，同時還擅長處理個人事務，不害怕獨立負責，因此往往選擇獨自行動，不太參與社交活動，此外他們也很享受獨處的時光，能趁機自我反思與提升，更深刻地了解自己。

▎生肖蛇

屬蛇的人神祕且沉穩，不容易與他人建立親密關係，更願意獨自行事，腦中不但擁有豐富的知識，也有一直以來堅守的信念和價值觀，不會輕易被群體的意見左右，同時還有很敏銳的洞察力，可以觀察到事物的本質，不被表象迷惑，就算面對再複雜的問題也能有出色表現。

▎生肖豬

屬豬的人不喜歡社交，更喜歡安靜平穩的生活，雖然擁有優秀的同理心，善於洞察他人的情感與需求，能夠給予適當的支持和理解，卻不輕易表露自己的感情，也不容易受到外在的影響做出衝動行為，因此遇到壓力和挑戰時也能淡定面對、解決。